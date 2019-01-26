Погода в Тюмени 27 января: местами пройдёт небольшой снег

26 Янв. 22:42 2019-01-26T22:42:21+03:00

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В Тюменской области сегодня, 27 января, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, ночью на юго-востоке умеренный снег, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, понижение температуры, ночью -23,-28, при натекании облачности до -14…-19…C, днем -18…-23…C, местами до -13…-18 C.

27 января по народному календарю называется «Нины – обряды скотины». В этот день Русская Православная церковь чтит память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. «Обряды скотины» - потому, что в этот день принято было обхаживать домашнюю скотину. Животных чистили, выносили из хлева навоз, на полу перестилали солому.

Подмечали и приметы. Если деревья покрывались инеем – значит, будет тепло, стужу сулили белые облака. Если в морозный день шел снег – значит, будет потепление, а если на закате появлялся столб солнечного света – будут морозы.