В Тюменском районе пьяный работник автосервиса решил доехать домой на чужом автомобиле

СЕГОДНЯ 14:57 2019-01-26T14:57:56+03:00

Теперь ему может грозить до 5 лет лишения свободы

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В Тюменском районе возбуждено уголовное дело в отношении молодого человека, который подозревается в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть МО МВД «Тюменский» поступила информация о пьяном водителе, который врезался в барьерное ограждение. В село Яр оперативно выехал наряд ГИБДД, который обнаружил правонарушителя в состоянии алкогольного опьянения. Оказалось, что автомобиль, за рулём которого он находился, ему не принадлежит. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в полицию.

Выяснилось, что мужчина вместе со своим другом-автомехаником употребляли спиртные напитки в автосервисе – как раз на ремонт привезли новый автомобиль. Ремонтник покинул гараж, оставив друга ночевать, а тот вскоре тоже собрался домой. Поняв, что до дома он на ногах не доберётся, мужчина решил доехать на чужом автомобиле.

Теперь ему может грозить до 5 лет лишения свободы.