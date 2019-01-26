2019-01-26T14:52:39+03:00
Происшествия

В Голышманово у подозреваемого в краже нашли наркотики

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Голышманово у подозреваемого в краже нашли наркотикиВ Голышманово у подозреваемого в краже нашли наркотикиФото: Татьяна Коркина
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В Голышманово возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего молодого человека, который подозревается в незаконном хранении наркотических веществ.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в городе на квартире молодого человека полицейские обнаружили наркотики. Однако стражи правопорядка побывали «в гостях» у мужчины не просто так – он подозревается ещё и в краже. Во время процессуальных действий у него проводился обыск в квартире, в результате чего полицейские и обнаружили запрещённое вещество растительного происхождения.

Экспертиза показала, что в свёртке находилось 8 граммов марихуаны. По словам подозреваемого, наркотики он планировал использовать в личных целях.

Теперь мужчина подозревается сразу по двум статьям, ему может грозить лишение свободы.

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