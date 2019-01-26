В Тюменской области пьяный мужчина ударил молотком по голове старшего брата

СЕГОДНЯ 13:27 2019-01-26T13:27:24+03:00

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В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который подозревается в угрозе убийством.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, на днях в дежурную часть полиции села Абатское поступило сообщение об угрозе убийством местному жителю. Участковый, прибывший на место происшествия, установил, что братья 30-ти и 33-х лет вместе распивали алкоголь, и затем поругались. Высказывая угрозы, младший брат два раза ударил старшего молотком по голове и вызвал скорую помощь. Фигуранта доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Теперь подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.