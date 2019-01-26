2019-01-26T08:46:50+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, как выбрать правильный мёд

Лекцию прочёл врач-апитерапевт, кандидат медицинских наук Валерий Столбов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменцам рассказали, как выбрать правильный мёдТюменцам рассказали, как выбрать правильный мёдФото: pixabay.com
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В Тюмени состоялся мастер-класс «Правильный мёд», организованный участниками Союза пчеловодов России. Как сообщает «Тюменская область сегодня», гости мероприятия узнали, какими полезными свойствами обладает этот продукт, как его правильно выбирать и употреблять.

Лекцию прочёл врач-апитерапевт, кандидат медицинских наук Валерий Столбов, который работает в области медицины более 30 лет и обладает знаниями в апитерапии. Гости пили чай, а врач рассказал о болезнях, которые может вылечить мёд и о том, как отличить настоящий мёд от подделки. По словам доктора, многие нечестные продавцы выдают прошлогодний мёд за гречишный, ведь они оба имеют одинаковый тёмный оттенок. Свежий мёд продукт немного горчит.

Также если мёд жидкий – значит, скорее всего, незрелый. Такой мёд не будет долго храниться, а забродит, т.к. содержит много воды. Он не будет наматываться на ложку, а будет просто стекать с неё.

- Если вы покупаете мед зимой, он не должен быть жидким, а если это так, то его, скорее всего, прогрели или разбавили, - отмечает специалист.

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