2019-01-26T19:03:03+03:00
Общество

В Тюменском районе проходят собрания жителей, где поднимаются важные вопросы

В частности, вопросы газификации, ремонта дорог и создания рабочих мест
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Изменить размер текста:

На отчётных собраниях по итогам 2018 года в Тюменском районе (Ембаевском, Каскаринском, Созоновском, Борковском, Каменском и Кулаковском муниципальных районах) обсуждают вопросы ремонта дорог и тротуаров, газификацию, создание рабочих мест и многое другое. Помимо отчёта главы поселения, здесь можно проконсультироваться у специалистов районной администрации и других ведомств по личным вопросам.

Как отметила глава Ембаевского МО Дина Бурундукова, в муниципалитете наблюдается стабильный прирост населения. Также здесь отремонтировано более 5 км дорог, введено в эксплуатацию почти 7 тыс. кв. м жилья, реализовано 4 инвестпроекта, по завершении которых появится 29 новых рабочих мест.

Замглавы Созоновского района Сергей Ивченко отметил, что в муниципалитете отсутствуют земельные участки, пригодные для сельхозпроизводства. Именно поэтому здесь отсутствуют новые инвестпроекты и новые рабочие места, и, как следствие, налоги в бюджет. Жители Борки жалуются на низкое качество питьевой воды и на необходимость ремонта здание больницы. В Каскаре также необходимо построить больницу.

Вопросы, поднятые жителями на собраниях, становятся планом работы местной администрации на текущий год. Собрания скоро пройдут ещё в 17-ти муниципалитетах района.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области в 2019 году планируется отремонтировать 558 километров дорог
Исетский фермер бросил квартиру и заработки и уехал выращивать коров
В Тюменской области муж угрожал беременной супруге зарубить её топором
В Тюменском районе пьяный работник автосервиса решил доехать домой на чужом автомобиле
В Голышманово у подозреваемого в краже нашли наркотики
Тюменские студотряды покажут, что помогать нуждающимся - по плечу каждому
В Тюменской области пьяный мужчина ударил молотком по голове старшего брата
У ишимских поклонников арт-хауса появилось новое место для обсуждения кинолент
Тюменских любителей «согревающей сердца» музыки зовут на «Искристый квартирник»
В Тюменской области будут по-новому оказывать первичную медико-санитарную помощь
Тоболяки реализуют свои социально значимые проекты
В 2019 году в Тюмени проведут пятнадцать ярмарок вакансий
Ольга Загвязинская: тюменцы будут оплачивать вывоз мусора по общепринятой схеме
Тюменцам рассказали, как выбрать правильный мёд
В Тобольске на заводе скончался мастер, который упал на землю и ударился головой
В Тобольске полтора года ищут пропавшего Владимира Забродина
В Тюмени на благотворительной ярмарке можно купить детские работы
Немецкие специалисты презентовали тюменцам технологии для глубокой переработки сырья
Погода в Тюмени 26 января: на улице чуть-уть потеплеет
Баланс транспортной карты «Школьник» тюменцы теперь могут проверить в «Электронной школе»
Тюменские автогонщики категорически против «уличного дрифта»
Остаться ни с чем: как тюменцев дурят на дешевом остеклении окон и балконов
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам счет для идентификации платежей
Гонка «Лыжня России» уже в 37 раз пройдет в Тюмени