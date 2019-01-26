В Тюменском районе проходят собрания жителей, где поднимаются важные вопросы

СЕГОДНЯ 19:03 2019-01-26T19:03:03+03:00

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На отчётных собраниях по итогам 2018 года в Тюменском районе (Ембаевском, Каскаринском, Созоновском, Борковском, Каменском и Кулаковском муниципальных районах) обсуждают вопросы ремонта дорог и тротуаров, газификацию, создание рабочих мест и многое другое. Помимо отчёта главы поселения, здесь можно проконсультироваться у специалистов районной администрации и других ведомств по личным вопросам.

Как отметила глава Ембаевского МО Дина Бурундукова, в муниципалитете наблюдается стабильный прирост населения. Также здесь отремонтировано более 5 км дорог, введено в эксплуатацию почти 7 тыс. кв. м жилья, реализовано 4 инвестпроекта, по завершении которых появится 29 новых рабочих мест.

Замглавы Созоновского района Сергей Ивченко отметил, что в муниципалитете отсутствуют земельные участки, пригодные для сельхозпроизводства. Именно поэтому здесь отсутствуют новые инвестпроекты и новые рабочие места, и, как следствие, налоги в бюджет. Жители Борки жалуются на низкое качество питьевой воды и на необходимость ремонта здание больницы. В Каскаре также необходимо построить больницу.

Вопросы, поднятые жителями на собраниях, становятся планом работы местной администрации на текущий год. Собрания скоро пройдут ещё в 17-ти муниципалитетах района.