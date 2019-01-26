СЕГОДНЯ 17:43 2019-01-26T17:43:05+03:00

В Тюменской области в 2019 году планируется отремонтировать 558 километров дорог Фото: Татьяна Коркина

Это необходимо для развития АПК в регионе

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области в 2019 году планируется отремонтировать 558 километров дорог регионального и межмуниципального значения. Как сообщает «Тюменская линия», 342 км автотрассы отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Планируется реконструкция 12 аварийных мостов в десяти сельских районах.

По словам заместителя председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Юрия Конева, наличие в сельских муниципалитетах современной инженерной инфраструктуры, в т.ч. дорог – важнейшее условие эффективного развития АПК в Тюменской области.

- Вопросы дорожного строительства имеют первостепенное значение для тюменского села, - отметил Юрий Конев. – Нас просили подождать завершения строительства окружной автодороги и крупных транспортных развязок в Тюмени, где проживает половина населения региона. Теперь эти масштабные стройки окончены, и с 2019 года в бюджете заложено существенное увеличение затрат на развитие сельской дорожной сети.

Юрий Конев уверен, что у жителей тюменских сёл и деревень должна быть возможность перемещаться между населёнными пунктами, а сельскохозяйственные предприятия – доставлять продукцию на рынки сбыта.

- Качественные дороги позволят значительно повысить инвестиционную привлекательность тюменского села, - подчеркнул парламентарий.