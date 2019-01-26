2019-01-26T16:09:51+03:00
Общество

Исетский фермер бросил квартиру и заработки и уехал выращивать коров

Любовь к животноводству у Василия Коляды - в крови
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Исетский фермер бросил квартиру и заработки и уехал выращивать коровИсетский фермер бросил квартиру и заработки и уехал выращивать коровФото: pixabay.com
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Два года назад житель Тюменской области Василия Коляда взял в аренду земельный участок с пилорамой для ведения ЛПХ у себя на родине, в селе Красново. И это несмотря на имеющуюся квартиру и стабильный заработок. Как сообщает «Тюменская область сегодня», у матери Василия, врача по образованию, Надежды Коляда был большой опыт выращивания домашнего скота. Она держала свиней для мяса и продажи поросят.

Сейчас в личном подсобном хозяйстве Коляды 14 голов КРС, 10 из которых – дойное стадо. Летом здесь получают до 300 литров сырого молока, а зимой – 60 литров. Молоко первого сорта поступает в охладитель объёмом до 300 литров, а затем на молокозаводе – на переработку. Продукцию сдают в СССПК «Ингал», с которым успешно сотрудничают с самого начала развития фермы.

По мнению Надежды, результат получения качественного молока получается у всех фермеров, которые соблюдают правильную технологию кормления и ухода за животными. Так, животные кушают сено, сенаж, корбикорм из ячменя и овса, соль и минеральные добавки.

- Перед дойкой каждой корове вручную мою и вытираю насухо вымя. Доильный аппарат тоже дважды в день подвергается мойке в мыльном растворе, - рассказывает Надежда.

Для того, чтобы «освежить» свои знания, женщина в течение трёх лет слушала курс «Школы животновода», который проходит для владельцев малых форм хозяйствования. В ближайшее время мама и сын планируют увеличить молочную продуктивность стада и численность КРС до 25 голов.

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