2019-01-26T14:13:11+03:00
Общество

Тюменские студотряды покажут, что помогать нуждающимся - по плечу каждому

В Тюмени пройдёт Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант Российских студенческих отрядов»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские студотряды покажут, что помогать нуждающимся - по плечу каждомуТюменские студотряды покажут, что помогать нуждающимся - по плечу каждомуФото: pixabay.com
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Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант Российских студенческих отрядов» пройдёт в Тюмени с 3 по 10 февраля. Для учеников младших классов студенты проведут прикладные творческие мастер-классы, а для учеников старших классов – профориентационные уроки.

В 2019 году акция при участии администрации вузов и Молодёжной общероссийской организации пройдёт уже в пятый раз. К акции присоединятся по пятнадцать представителей от студотрядов «Хаски» (ТИУ) и «Красная звезда» (ТюмГУ). В течение шести дней участники посетят шесть поселений, где навестят ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, одиноких пенсионеров. Ребята помогут им по хозяйству, убрать дворы или сделать небольшой ремонт. Кроме того, для местного населения будут организованы концерты и спортивные соревнования.

По словам заместителя руководителя по общим вопросам Тюменского регионального отделения МООО РСО Анастасии Досхоевой, представители студотрядов на своём примере покажут, что помогать нуждающимся – по плечу каждому, нужно лишь желание. Также ребята докажут, что молодое поколение неравнодушно к будущему.

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