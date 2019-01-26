У ишимских поклонников арт-хауса появилось новое место для обсуждения кинолент

СЕГОДНЯ 13:06 2019-01-26T13:06:29+03:00

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Поклонники редкого, немассового, кино на языке оригинала оценили проект клуба любителей кино, который официально открылся в ишимском музее «Городская управа». Как сообщает «Тюменская линия», многие картины нельзя отыскать в широком прокате и, тем более, обсудить их со всеми зрителями после показа.

По словам организаторов, смотреть авторское кино и получать от него удовольствие могут только интересующиеся этим люди – образованные и способные к новому взгляду на привычные вещи.

Проект пока работает всего месяц, но заседания киноклуба в музее «Городская управа» планируют проводить каждую неделю по субботам, в 16 часов. На открытие проекта приедет директор Международного фестиваля документального кино «КинЗа», руководитель тюменского киноклуба Наталья Соколова.