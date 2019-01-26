Тюменских любителей «согревающей сердца» музыки зовут на «Искристый квартирник»

СЕГОДНЯ 12:13 2019-01-26T12:13:42+03:00

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В Тюмени 29 января состоится интересное событие для поклонников «согревающей сердца» музыки – «Искристый квартирник». Как сообщает «Мой портал», если у тюменцев не будет возможности прийти на мероприятие лично, его можно будет посмотреть онлайн на «Моём ТВ» - хоть дома, хоть в дороге в 19.20.

Для личного присутствия на квартиринике можно прийти в мультицентр «Моя территория» (ул. Ванцетти, 1) и послушать музыку за чашкой-другой ароматного чай. Все участники исполнят по 1-3 песни на гитаре.

Отметим, что «Искристый квартирник» проходит уже пять лет и является территорией свободного творчества, которая позволяет создать творческие коллективы в будущем. В тёплую погоду «квартирник» проходит раз в неделю на набережной около памятника Витуса Беринга, а в холодную – в мультицентра «Моя территория».

Фотки с мероприятие можно будет найти в социальных сетях по хэштегам: #Искристыйквартирник, #Искристыйнабережник и #Искристый_tmn.