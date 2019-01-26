В Тюменской области будут по-новому оказывать первичную медико-санитарную помощь

СЕГОДНЯ 11:14 2019-01-26T11:14:41+03:00

К 2024 году такая модель будет внедрена в 83% поликлиниках регион

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В Тюменской области в 2018 году приступили к реализации приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в функци регионального центра организации первичной медико-санитарной помощи входит внедрение инструментов и принципов бережливого производства в областных поликлиниках.

В приоритетный проект вошли 30 медорганизаций и подразделений, к реализации принято 11 проектов. В рабочих группах принимают участие представители страховых медорганизаций, территориального фонда ОМС, регионального департамента образования и науки.

В прошлом году в тех поликлиниках, которые участвуют в проекте, увеличилась эффективность информационного обмена в регистратуре, сокращено время прохождения диспансеризации и количество посещений при этом поликлиники. Сокращён бумажный документооборот в регистратуре, увеличена эффективность процесса раннего выявления онкозаболеваний. Самые успешные практики будут распространяться на все медорганизации Тюменской области уже в 2019 году.

В этом году новые технологии будут внедрены в женских консультациях, специализированных медицинских организациях и в поликлиниках районных больниц. Уже через пять лет новая, «бережливая» модель оказания первичной медпомощи будет внедрена в 83% поликлиниках региона.