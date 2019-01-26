2019-01-26T10:16:36+03:00
Общество

Тоболяки реализуют свои социально значимые проекты

Команда мультицентра «Моя территория» адаптировала его для тоболяков
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тоболяки реализуют свои социально значимые проектыТоболяки реализуют свои социально значимые проектыФото: Татьяна Коркина
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Молодые жители Тобольска от 18 до 35 лет примут участие в новом грантовом конкурсе «Моя идея», где смогут реализовать свои социально значимые проекты. В Тюмени конкурс проводится с 2011 года, однако команда мультицентра «Моя территория» адаптировала его для тоболяков.

Тобольский конкурс пройдёт в три этапа: индивидуальные консультации, где участники смогут получить рекомендации о доработке проекта, заочный этап и очная защита. На заочном этапе эксперты оценят работы на соответствие документов руководителя положению о конкурсе, соответствии команды требованиям к участникам, соответствие сметы номинациям конкурса, отсутствие коммерческой составляющей в концепции и заполненный паспорт проекта. На третьем этапе тоболяки презентуют свои проекты экспертному совету в течение пяти минут.

Победители получат грант до 100 тыс. рублей и примут участие в образовательном интенсиве по работе с грантодателем и реализации проекта. Кроме того, команда тобольского мультицентра «Моя территория» собирается курировать проекты участников и помочь в информационном продвижении.

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