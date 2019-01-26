СЕГОДНЯ 09:12 2019-01-26T09:12:56+03:00

В 2019 году в Тюмени проведут пятнадцать ярмарок вакансий Фото: Татьяна Коркина

Три из них состоятся в Тюменском районе

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В этом году в Тюмени пройдет пятнадцать ярмарок вакансий от центра занятости Тюмени и Тюменского района, три из них состоятся в Тюменском районе, в поселках Винзили, Боровский, Богандинский.

Большинство ярмарок специализированные и объединяют либо представителей одной сферы, либо социальную категорию. Первая ярмарка пройдет уже в феврале для выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

Для пожилых людей ярмарка вакансий запланирована на сентябрь, для людей с ограниченными возможностями здоровья – на ноябрь. Если говорить о сферах деятельности, то работодатели строительной отрасли будут вести набор персонала на ярмарке в конце февраля, предприятия транспортной сферы – в марте, предприятия сферы общественного питания – в апреле, работодатели сферы торговли – в июле. А в мае и августе ярмарки будут общей направленности.