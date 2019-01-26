2019-01-26T09:12:56+03:00
Общество

В 2019 году в Тюмени проведут пятнадцать ярмарок вакансий

Три из них состоятся в Тюменском районе
Светлана БОРИСОВА
Поделиться:
В 2019 году в Тюмени проведут пятнадцать ярмарок вакансийВ 2019 году в Тюмени проведут пятнадцать ярмарок вакансийФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В этом году в Тюмени пройдет пятнадцать ярмарок вакансий от центра занятости Тюмени и Тюменского района, три из них состоятся в Тюменском районе, в поселках Винзили, Боровский, Богандинский.

Большинство ярмарок специализированные и объединяют либо представителей одной сферы, либо социальную категорию. Первая ярмарка пройдет уже в феврале для выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, сообщает интернет – портал «Мегатюмень».

Для пожилых людей ярмарка вакансий запланирована на сентябрь, для людей с ограниченными возможностями здоровья – на ноябрь. Если говорить о сферах деятельности, то работодатели строительной отрасли будут вести набор персонала на ярмарке в конце февраля, предприятия транспортной сферы – в марте, предприятия сферы общественного питания – в апреле, работодатели сферы торговли – в июле. А в мае и августе ярмарки будут общей направленности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области будут по-новому оказывать первичную медико-санитарную помощь
Тоболяки реализуют свои социально значимые проекты
Ольга Загвязинская: тюменцы будут оплачивать вывоз мусора по общепринятой схеме
Тюменцам рассказали, как выбрать правильный мёд
В Тобольске на заводе скончался мастер, который упал на землю и ударился головой
В Тобольске полтора года ищут пропавшего Владимира Забродина
В Тюмени на благотворительной ярмарке можно купить детские работы
Немецкие специалисты презентовали тюменцам технологии для глубокой переработки сырья
Погода в Тюмени 26 января: на улице чуть-уть потеплеет
Баланс транспортной карты «Школьник» тюменцы теперь могут проверить в «Электронной школе»
Тюменские автогонщики категорически против «уличного дрифта»
Остаться ни с чем: как тюменцев дурят на дешевом остеклении окон и балконов
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам счет для идентификации платежей
Гонка «Лыжня России» уже в 37 раз пройдет в Тюмени