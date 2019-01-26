2019-01-26T08:02:15+03:00
Происшествия

В Тобольске на заводе скончался мастер, который упал на землю и ударился головой

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: СО СУ СК РФ по Тюменской областиФото: СО СУ СК РФ по Тюменской области
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В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, 12 января 2019 при проведении работ при разгрузке изоляционного материала на территории строящегося завода в Тобольске, 59-летний мастер строительных и монтажных работ упал на землю и ударился головой. В тот же день мужчину госпитализировали в Областную больницу №3, где от полученной травмы головы он скончался 24 января, не приходя в создание.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. Изъята вся необходимая документация, допрошены очевидцы происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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