В Тобольске на заводе скончался мастер, который упал на землю и ударился головой

СЕГОДНЯ 08:02 2019-01-26T08:02:15+03:00

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В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области, 12 января 2019 при проведении работ при разгрузке изоляционного материала на территории строящегося завода в Тобольске, 59-летний мастер строительных и монтажных работ упал на землю и ударился головой. В тот же день мужчину госпитализировали в Областную больницу №3, где от полученной травмы головы он скончался 24 января, не приходя в создание.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. Изъята вся необходимая документация, допрошены очевидцы происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.