В Тобольске полтора года ищут пропавшего Владимира Забродина

СЕГОДНЯ 07:47 2019-01-26T07:47:51+03:00

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В Тобольске расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения Забродина Владимира Николаевича, 1982 г.р. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Как рассказали в пресс-службе ведомства, 24 ноября 2017 Владимир ушёл из квартиры 207, дома 120 «Д», 6-го микрорайона г. Тобольска и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, лицо смуглое, овальное, высокий лоб, голубые глаза, прямой нос, тонкие губы, волосы прямые, светлые, коротко стриженые. Голос глухой, речь ясная. Был одет в чёрный пуховик (на замке молния, с меховым тёмно-синим подкладом, капюшоном, с двумя боковыми врезными карманами на замках-молнии), светло-синие джинсовые брюки, чёрные зимние ботинки на замках-молнии и футболку из металла серебристого цвета.

Особые приметы: на одной из кистей рук имеется татуировка «Дорога жизни», на шее надета цепочка с крестом из металла серебристого цвета. При себе у него не было мобильного телефона.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении тоболяка Забродина, просят обратиться в МО МВД «Тобольский по адресу: Тобольск, 4 микрорайон, д. 58, тел. 8(3456)399651, дежурная часть 8(3456)252370, факс 8(3456)252270, либо в следственный отдел по г. Тобольску по телефону 8(3456)24-06-13.