2019-01-25T15:50:51+03:00
Общество

Баланс транспортной карты «Школьник» тюменцы теперь могут проверить в «Электронной школе»

Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменские родители теперь могут проверять баланс транспортной карты «Школьник» в интернете. Сервис стал доступен в информационной системе «Электронная школа Тюменской области».

Раньше поверить остаток на счете можно было только при покупке билета, в терминалах пополнения транспортных карт АО «ТТС», на сайте oao-tts.ru или при помощи СМС на номер 89224800687.

Напомним, что благодаря карте «Школьник» учащиеся Тюмени могут пользоваться льготой в размере 80% от стоимости проезда. Сейчас проезд школьника обходится родителям ребенка в 5 рублей 20 копеек. Ежемесячный льготный лимит − две поездки на каждый учебный день.

В каникулы школьники оплачивают билет по тарифу − 26 рублей при расчете наличными, 25 рублей − по карте. В учебный период, при условии наличия льготных поездок, в праздники и по воскресениям школьники оплачивают свой проезд по 5 рублей 20 копеек. Если баланс карты «Школьник» менее 5 рублей 20 копеек, даже при наличии льготных поездок, учащиеся Тюмени оплачивают свой проезд за наличный расчет по тарифу 26 рублей.

Пополнить баланс карты «Школьник» можно через терминалы АО «ТТС» за наличный расчет или удаленно с помощью сервиса Сбербанк-онлайн, в личном кабинете Запсибкомбанка, а также в банкоматах самообслуживания Сбербанка. Для фактического зачисления денежных средств на транспортную карту необходимо активировать (записать) баланс на терминалах пополнения транспортных карт АО «ТТС».

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