СЕГОДНЯ 15:08 2019-01-25T15:09:48+03:00

«Лихие выкрутасы» на проезжей части опасны для других участников движения

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Тюменские автогонщики категорически против «уличного дрифта». «Лихие выкрутасы» на улицах города не только опасны, они никак не демонстрируют мастерство вождения и дискредитируют в глазах общества тех, кто действительно увлекается автоспортом.

Такое заявление сделали руководители Тюменской Региональной Федерации Автомобильного Спорта Владимир Соколов и Российской Дрифт Серии – Урал Евгений Красильников. Поводом послужил очередной видеоролик в социальных сетях Тюмени с дрифтующим в центре Тюмени автомобилем «Жигули». Водитель «семерки» опасно маневрирует и выполняет разворот на 360 градусов прямо на улице Республики в районе Текутьевского бульвара.

Мнения горожан о видеоролике разделились: одни считают, что за такое нужно наказывать, другие – восторженно хвалят уличного гонщика.

В Госавтоинспекции сообщили, что водитель в ГИБДД признал свое правонарушение. На него составлен административный материал и выписан штраф. Молодой человек заверил автоинспекторов, что впредь не позволит себе подобного.

Профессиональные автогонщик и организаторы соревнований призывают любителей бистрой езды оттачивать мастерство вождения на существующих ледовых трассах, свой класс показывать в спортивных состязаниях, а на дорогах общего пользования соблюдать Правила дорожного движения и быть примером правильного поведения для других автомобилистов.