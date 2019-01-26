Ольга Загвязинская: тюменцы будут оплачивать вывоз мусора по общепринятой схеме

СЕГОДНЯ 09:08 2019-01-26T10:11:33+03:00

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Жители Тюменской области, как и в большинстве регионов России, будут оплачивать вывоз мусора в расчете на человека, а не с квадратного метра. Накануне, соответствующее решение принял губернатор Александр Моор.

По словам председателя Общественной палаты Тюмени Ольги Загвязинской, регион сумел выстроить работу по определению оптимального варианта оплаты вывоза мусора с привлечением внимания к теме горожан.

- Еще в начале года наша организация выступила с инициативой проведения общественного обсуждения поднятого вопроса. Глава города идею поддержал. Мероприятие прошло без заранее подготовленного сценария, пришли все, кто пожелал. О проведении встречи широко говорилось в прессе. Итог – полный зал, порядка 300 человек – участников, которые ставили важные вопросы, - рассказала Ольга Загвязинская.

По ее словам, больше всего людей интересовало, почему мусорят квадратные метры? Была создана рабочая группа, которая прорабатывала возможные варианты расчета тарифов на вывоз мусора. Путем долго публичного обсуждения, было решено перейти на взыскание с человека, как это принято в подавляющем числе регионов России.

- Вместе тем, рабочую группу мы не намерены распускать. Остались вопросы по раздельному сбору мусора. У региона есть в этой части положительный опыт. Часть населения к этому привыкла, и мы хотели бы эту культуру сохранить. Тем более, что свыше 20 предприятий готовы работать с сырьем, открывается хорошая ниша роста для малого бизнеса, - подчеркнула Ольга Загвязинская.

Общественница добавила, что в целом участники рабочей группы и общественная палата довольны решением. Но вопросы, которые требует дальнейшей дискуссии еще остаются.