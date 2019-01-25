СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-25T14:36:56+03:00

Остаться ни с чем: как тюменцев дурят на дешевом остеклении окон и балконов

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Жителей Тюмени в очередной раз призывают не попадаться на заманчивые предложения "крупных" фирм получить услугу бесплатно или с большой скидкой.

Сейчас в городе участились случаи, когда гражданам подобные услуги предлагают не только по телефону, но и прямо дома. Представители фирм ходят по квартирам и убеждают в выгодности таких сделок.

«Специалисты» сразу определяют, что окна или лоджии нуждаются в новом остеклении и тут же достают заготовленные договоры на услугу.

Подобная история произошла с одним тюменским пенсионером, который обратился за помощью в редакцию "МегаТюмень". Он сообщил, что в декабре представитель Торгово-монтажной компании ИП Никитина В.А. заключил с ним договор на остекление лоджии за 36 тысяч 975 рублей. Мужчина внес предоплату – 18,5 тысяч рублей. Новые рамы ему обещали поставить в течение 10 дней, еще до Нового года. Пожилой человек ждал строителей до последнего, даже 31 декабря, но они так и не приехали.

Договор компания расторгла, но вот деньги до сих пор не вернула. Сотрудники каждый раз обещают, в последний раз менеджер даже написала расписку, но воз и ныне там.

Причем сотрудники фирмы не прячутся, всегда отвечают на телефон, но это ничего не меняет. Когда корреспондент редакции пришел в офис, «старший» сотрудник пояснил, что у директора была заблокирована банковская карта. Как только ее разблокируют, деньги сразу переведут.

Оказалось, таких обманутых клиентов много. На 2gis.ru масса негативных отзывов об этой фирме, вот несколько из них:

Петр Никифоров:

Заказал входную дверь, отдал почти 18 тысяч рублей, заказ сделан был 13 июля 2018 года, а сегодня уже 13 декабря 2018 года. Дверей до сих пор нет

Olga Kilyakova:

Ужасная компания. На звонки не отвечают, заказа дождаться не можем уже 3 месяца.

Олеся Гундерина (Дорошкевич):

Окна заказали 2 месяца назад, до сих пор их нету, до офиса не дозвониться, хочу расторгнуть договор.

Маша Губарь:

Ужасная компания. Обычные недобросовестные работники, просрочка работ, плохой сервис, никто не отвечает на телефон.

Владимир Полетаев:

Прошло уже 3 месяца, где наши окна?

Надежда Поздеева:

Недобросовестная компания сделала заказ 4 окон еще 3 месяца назад, до сих пор не поставили. Номера телефонов отвечают через раз."