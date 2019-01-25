Гонка «Лыжня России» уже в 37 раз пройдет в Тюмени
Гонка «Лыжня России» в 37 раз пройдет в Тюмени 9 февраля. Соревнования по традиции пройдут в полюбившемся тюменцам месте, стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе, 2).
Как всегда, любителей и спортсменов ждут дистанции на 3 и 5 км. Массовая гонка на 1 км и VIP-гонка.
Первый старт на 5 км состоится в 10.30, затем, в 11.00, эстафету подхватят участники забегов на 3 км. В рамках данных состязаний можно будет не только получить спортивные разряды, но и выполнить норматив ВФСК «ГТО».
Торжественная церемония открытия состоится в 12 часов. После чего на лыжи встанут представители власти, депутаты, руководители учреждений и организаций, именитые тюменские спортсмены. После VIP-гонки состоится массовая гонка школьников, студентов и семей с детьми.
Все желающие смогут взять на прокат лыжи и палки.
Для самых активных и позитивных – ребят дошкольного возраста, будет организована спортивно-игровая программа.
Регистрация участников пройдет с 6 по 8 февраля (время работы: 6 и 7 февраля с 10 до18 часов, 8 февраля с 10 до 19 часов) в МАУ ДО СДЮСШОР № 2 города Тюмени (ул. Луначарского, 10). В день соревнований регистрация проводиться не будет!
Для участия нужно предоставить:
- паспорт или свидетельство о рождении,
- Дети до 17 лет - справку-допуск врача, взрослые - справку или подпись о персональной ответственности за свою жизнь и здоровье.
Участники забегов на 5 и 3 км для выполнения норматива ГТО допускаются только при наличии УИНа и медицинского допуска. При наличии спортивного разряда, необходимо предоставить копию в мандатную комиссию.
Более подробная информация по телефону 8 (3452) 283-351.