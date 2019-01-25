2019-01-25T12:59:52+03:00
Общество

Тюменских ветеранов наградят памятными знаками в честь 75-летия освобождения Ленинграда

Торжества пройдут 28 января
Маргарита КАЛИНКИНА
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Около 40 ветеранов Тюменской области примут участие в торжествах по случаю вручения памятного знака «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Награда учреждена по инициативе правительства Санкт-Петербурга и вручается блокадникам по всей стране.

В Тюмени памятный знак вручит заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина. Торжества состоятся 28 января во дворце культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко. Начало в 12 часов.

Ветеранам, которые по состоянию здоровья не смогут принять участие в мероприятии, а также проживающим в районах и городах области памятный знак и поздравление доставят на дом.

Правительство Санкт-Петербурга также предусмотрело единовременную денежную выплату для всех, кто жил в блокадном Ленинграде или участвовал в оборонительных сражениях. Департамент социального развития Тюменской области уже подготовил все необходимые для этого документы.

Всего в настоящее время в Тюменской области проживают 94 ветерана, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», сообщили в областном департаменте соцразвития. Каждому из них будут вручены именное поздравление губернатора Тюменской области Александра Моора и подарок.

Тюменцы также примут участие в праздновании 75-летия со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В составе делегации будет 90-летний Владимир Романович Кноль, Почетный аграрник Тюменской области, ветеран АПК.

Владимир Романович родился в 1928 году в Саратовской области, в Ленинград семья переехала вслед за отцом, которого пригласили в город на работу. Начало войны мальчик запомнил на всю жизнь. Вместо занятий в школе он копал противотанковые рвы, дежурил по ночам на крышах домов, сбрасывая зажигалки, на санках возил воду с Невы.

В марте 1942 года вместе со своей семьей Владимир Романович смог покинуть город по Дороге жизни. Второй родиной для него, как и для многих детей блокадного Ленинграда, стала Тюменская область.

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