2019-01-25T12:47:27+03:00
Происшествия

Четверку воров из Екатеринбурга поймали на кражах в торговых центрах Тюмени

Мужчины таскали с прилавков обувь, футболки и джинсы
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тюмени судят четверку воров из Екатеринбурга, которая совершала кражи в торговых центрах. Следствие доказало семь эпизодов. Мужчины тащили обувь, футболки, джинсы, складывая их в специально подготовленный пакет, который позволял им беспрепятственно проходить через антикражные ворота.

Злоумышленников задержали в мае после серии краж в одном торговом центре. Четверка сначала украла несколько пар обуви, а на следующий день вернулась туда же. Работники магазина узнали покупателей, так как накануне, обнаружив пустые коробки, просматривали записи видеокамер.

Одна из сотрудниц предупредила охрану торгового центра. Когда похитители направились к выходу, продавец попросил их остановиться. Злоумышленники побежали, одного из них сумел задержать охранник. Другие скрылись. 15 мая полиция их задержала на съемной квартире. Почти все похищенное имущество возвращено владельцам.

Кроме того, установлено, что двое обвиняемых ранее, в марте 2018 года, совершили две кражи обуви в одном и том же тюменском магазине. А один из них в апреле 2017 года пытался своровать джинсы и пять ветровок в магазине, но не смог, так как сработала сигнализация на антикражных воротах.

Обвинение по уголовному делу утверждено прокуратурой и направлено в суд для рассмотрения, сообщили в надзорном ведомстве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Остаться ни с чем: как тюменцев дурят на дешевом остеклении окон и балконов
Банк УРАЛСИБ предлагает корпоративным клиентам счет для идентификации платежей
Гонка «Лыжня России» уже в 37 раз пройдет в Тюмени
В ГИБДД рассказали, как работает отдел регистрации транспорта после переезда
Тюменских ветеранов наградят памятными знаками в честь 75-летия освобождения Ленинграда
Тюменцы могут оформить в Сбербанке кредит под сниженный процент
Тюменскому автомобилисту за год ГИБДД выписала 572 штрафа
В Тюмени меняют схему движения автобуса №84
Раскладчика «соли» в Тюмени поймали с поличным
Глеб Трубин: принятое решение по тарифам на мусор отражает мнение тюменцев
За 2018 год в Тюменской области вырос индекс промпроизводства
Степан Киричук: система обращения с отходами в Тюмени меняется в лучшую сторону
По городу с автоматом: еще один тюменский блогер пытается эпатировать горожан
На Масленицу в Ялуторовске устроят Битву блинопеков
Экспозиция «Эхо войны» откроется на Исторической площади Тюмени
«Спартак» приглашает тюменских малышей на бесплатные тренировки
На дорогах Тюмени проводится сплошная проверка водителей
В Тюмени появится городской центр олимпиадной подготовки
Погода 25 января в Тюмени: утром холодно, к вечеру потеплеет
В Тюмени маршрутка №57 будет останавливаться на улице Космонавтов
Банк УРАЛСИБ стал победителем Retail Finance Awards 2018
Тюменские социологи: госслужащие острее других ощущают социальную несправедливость