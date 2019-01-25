Четверку воров из Екатеринбурга поймали на кражах в торговых центрах Тюмени

СЕГОДНЯ 12:33 2019-01-25T12:47:27+03:00

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В Тюмени судят четверку воров из Екатеринбурга, которая совершала кражи в торговых центрах. Следствие доказало семь эпизодов. Мужчины тащили обувь, футболки, джинсы, складывая их в специально подготовленный пакет, который позволял им беспрепятственно проходить через антикражные ворота.

Злоумышленников задержали в мае после серии краж в одном торговом центре. Четверка сначала украла несколько пар обуви, а на следующий день вернулась туда же. Работники магазина узнали покупателей, так как накануне, обнаружив пустые коробки, просматривали записи видеокамер.

Одна из сотрудниц предупредила охрану торгового центра. Когда похитители направились к выходу, продавец попросил их остановиться. Злоумышленники побежали, одного из них сумел задержать охранник. Другие скрылись. 15 мая полиция их задержала на съемной квартире. Почти все похищенное имущество возвращено владельцам.

Кроме того, установлено, что двое обвиняемых ранее, в марте 2018 года, совершили две кражи обуви в одном и том же тюменском магазине. А один из них в апреле 2017 года пытался своровать джинсы и пять ветровок в магазине, но не смог, так как сработала сигнализация на антикражных воротах.

Обвинение по уголовному делу утверждено прокуратурой и направлено в суд для рассмотрения, сообщили в надзорном ведомстве.