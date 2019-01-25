2019-01-25T11:34:04+03:00
Авто

Тюменскому автомобилисту за год ГИБДД выписала 572 штрафа

Благодаря приставам он стал "добросовестным нарушителем"
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Тюменскому автомобилисту за год ГИБДД выписала 572 штрафаТюменскому автомобилисту за год ГИБДД выписала 572 штрафаФото: Маргарита КАЛИНКИНА
Изменить размер текста:

"Добросовестным нарушителем" стал один из водителей Тюмени. Мужчина в 2018 году нарушил Правила дорожного движения 572 раза. Автомобилист не оплачивал их и у приставов стал «постоянным клиентом».

Например, с июля по декабрь мужчина 572 раза нарушил правила дорожного движения. За что и был привлечен к административной ответственности.

Изначально должник добровольно штрафы не погашал. А в августе в ходе совместного рейда с ГИБДД был задержан на автомобиле. Тогда под страхом изъятия машины, он оплатил 103 штрафа, но урок не пошел ему на пользу. С августа по декабрь он опять накопил 469 штрафов, добровольно к судебным приставам не явился.

Пристав с помощью сотрудников ГИБДД обнаружил автомобиль должника и арестовал его. После данной меры гражданин оплатил накопившиеся штрафы.

В 2019 году автомобилист стал "добросовестным нарушителем" и штрафы погашает сразу. Только в январе ему выписано 13 штрафов, сообщили в пресс-службе в областном управлении ССП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцы могут оформить в Сбербанке кредит под сниженный процент
В Тюмени меняют схему движения автобуса №84
Раскладчика «соли» в Тюмени поймали с поличным
Глеб Трубин: принятое решение по тарифам на мусор отражает мнение тюменцев
За 2018 год в Тюменской области вырос индекс промпроизводства
Степан Киричук: система обращения с отходами в Тюмени меняется в лучшую сторону
По городу с автоматом: еще один тюменский блогер пытается эпатировать горожан
На Масленицу в Ялуторовске устроят Битву блинопеков
Экспозиция «Эхо войны» откроется на Исторической площади Тюмени
«Спартак» приглашает тюменских малышей на бесплатные тренировки
На дорогах Тюмени проводится сплошная проверка водителей
В Тюмени появится городской центр олимпиадной подготовки
Погода 25 января в Тюмени: утром холодно, к вечеру потеплеет
В Тюмени маршрутка №57 будет останавливаться на улице Космонавтов
Банк УРАЛСИБ стал победителем Retail Finance Awards 2018
Тюменские социологи: госслужащие острее других ощущают социальную несправедливость