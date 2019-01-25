Тюменскому автомобилисту за год ГИБДД выписала 572 штрафа

СЕГОДНЯ 11:30 2019-01-25T11:34:04+03:00

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"Добросовестным нарушителем" стал один из водителей Тюмени. Мужчина в 2018 году нарушил Правила дорожного движения 572 раза. Автомобилист не оплачивал их и у приставов стал «постоянным клиентом».

Например, с июля по декабрь мужчина 572 раза нарушил правила дорожного движения. За что и был привлечен к административной ответственности.

Изначально должник добровольно штрафы не погашал. А в августе в ходе совместного рейда с ГИБДД был задержан на автомобиле. Тогда под страхом изъятия машины, он оплатил 103 штрафа, но урок не пошел ему на пользу. С августа по декабрь он опять накопил 469 штрафов, добровольно к судебным приставам не явился.

Пристав с помощью сотрудников ГИБДД обнаружил автомобиль должника и арестовал его. После данной меры гражданин оплатил накопившиеся штрафы.

В 2019 году автомобилист стал "добросовестным нарушителем" и штрафы погашает сразу. Только в январе ему выписано 13 штрафов, сообщили в пресс-службе в областном управлении ССП.