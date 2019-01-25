2019-01-25T11:04:14+03:00
Общество

В Тюмени меняют схему движения автобуса №84

Маршрут будет проходить по улицам Федюнинского, Солнечной и Юрия Семовских
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
В Тюмени меняют схему движения автобуса №84В Тюмени меняют схему движения автобуса №84Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Схему движения и расписание автобуса № 84 «ул. Энтузиастов – ОБИЛ (Центр нейрохирургии)» в Тюмени меняют. По новому маршруту автобус будет ходить со 2 февраля.

Автобус пойдет до конечной остановки «ОБИЛ (Центр нейрохирургии)» и обратно по улицам Федюнинского, Солнечной, Юрия Семовских.

В схему движения включены промежуточные остановки в прямом и обратном направлении: «мкр. Южный», «ул. Федюнинского», «ул. Федюнинского, 43», «Ожогина», «ул. Н. Семёнова», «ул. Восточная», «Многопрофильный клинический центр», «Радиологический центр», а также «ул. Бахарева» (по направлению из города) и «Госпиталь «Мать и дитя».

Исключены остановки: «Больничный комплекс Нефтяник» (в прямом и обратном направлении), «Поворот на больничный комплекс Нефтяник», «Автокемпинг», «ОБИЛ (основной корпус)».

Новое расписание появится на остановках 31 января. С ним можно также ознакомиться на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт» и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцы могут оформить в Сбербанке кредит под сниженный процент
Тюменскому автомобилисту за год ГИБДД выписала 572 штрафа
Раскладчика «соли» в Тюмени поймали с поличным
Глеб Трубин: принятое решение по тарифам на мусор отражает мнение тюменцев
За 2018 год в Тюменской области вырос индекс промпроизводства
Степан Киричук: система обращения с отходами в Тюмени меняется в лучшую сторону
По городу с автоматом: еще один тюменский блогер пытается эпатировать горожан
На Масленицу в Ялуторовске устроят Битву блинопеков
Экспозиция «Эхо войны» откроется на Исторической площади Тюмени
«Спартак» приглашает тюменских малышей на бесплатные тренировки
На дорогах Тюмени проводится сплошная проверка водителей
В Тюмени появится городской центр олимпиадной подготовки
Погода 25 января в Тюмени: утром холодно, к вечеру потеплеет
В Тюмени маршрутка №57 будет останавливаться на улице Космонавтов
Банк УРАЛСИБ стал победителем Retail Finance Awards 2018
Тюменские социологи: госслужащие острее других ощущают социальную несправедливость