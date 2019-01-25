В Тюмени меняют схему движения автобуса №84

СЕГОДНЯ 11:03 2019-01-25T11:04:14+03:00

Маршрут будет проходить по улицам Федюнинского, Солнечной и Юрия Семовских

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Схему движения и расписание автобуса № 84 «ул. Энтузиастов – ОБИЛ (Центр нейрохирургии)» в Тюмени меняют. По новому маршруту автобус будет ходить со 2 февраля.

Автобус пойдет до конечной остановки «ОБИЛ (Центр нейрохирургии)» и обратно по улицам Федюнинского, Солнечной, Юрия Семовских.

В схему движения включены промежуточные остановки в прямом и обратном направлении: «мкр. Южный», «ул. Федюнинского», «ул. Федюнинского, 43», «Ожогина», «ул. Н. Семёнова», «ул. Восточная», «Многопрофильный клинический центр», «Радиологический центр», а также «ул. Бахарева» (по направлению из города) и «Госпиталь «Мать и дитя».

Исключены остановки: «Больничный комплекс Нефтяник» (в прямом и обратном направлении), «Поворот на больничный комплекс Нефтяник», «Автокемпинг», «ОБИЛ (основной корпус)».

Новое расписание появится на остановках 31 января. С ним можно также ознакомиться на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт» и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-0722.