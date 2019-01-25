В ГИБДД рассказали, как работает отдел регистрации транспорта после переезда

СЕГОДНЯ 13:01 2019-01-25T13:01:37+03:00

За 2018 на регистрацию автомобиля онлайн записались почти 150 тысяч человек

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Ежедневно отделение регистрации автотранспортных средств, расположенном на улице 50 лет Октября, 63, корпус 1 посещают от 280 до 300 человек. Все они приходят за получением услуги, записавшись на прием черед портал государственных услуг.

Во вторник количество посетителей, как правило, больше. В силу того, что отделение работает на час дольше, до 19 часов. В среднем, услугу по регистрации транспорта по вторникам успевают получить 389 человек.

Всего на выдаче государственных номеров и регистрационных удостоверений физическим лицам работает 12-14 окон. Еще три – для предоставления услуги юридическим лицам.

На выдаче номеров и регистрационных удостоверений физическим лицам работает 12-14 оконФото: Кира Санникова

- Люди достаточно неплохо освоили портал государственных услуг. Большая часть населения самостоятельно записывается, приходит в назначенное время и в течение 40-60 минут ставит авто на учет, - отметил заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Олег Толстиков.

Он добавил, что за 2018 год на получение услуги по регистрации автотранспорта через портал госуслуг записались 149 тысяч человек. Кстати, помимо жителей Тюменской области, в областной центр за госномерами едут и жители ближайших регионов – Курганской и Свердловской областей.

В отделение на улице 50 лет Октября предусмотрены и окна для тех, кто по каким-то причинам, пока не освоил запись онлайн. Таких в отделении два, и люди в порядке живой очереди могут получить услугу по регистрации автомобиля. Сама процедура, без учета очереди, также займет не более часа, рассказывают в ГИБДД.

Олег Толстиков подчеркнул, что в центре зала организована работа консультанта, который помогает сориентироваться пришедшим, в какой окно им нужно обратиться. Поскольку помимо регистрации автомобилей, здесь же осуществляется и выдача водительских удостоверений, работают экзаменационные кабинеты.

Постановка автомобиля на учет занимает не более 40-60 минут, отмечает Олег ТолстиковФото: Кира Санникова

В конце 2018 года регистрация транспортных средств и выдача государственных номеров для жителей Тюмени и Тюменского района вновь стала осуществляться в здании, расположенном на улице 50 лет Октября, 63, корпус 1. Вернуться на прежнюю локацию важному отделу ГИБДД пришлось в связи с окончанием срока аренды здания на Московском тракте.

Ранее «Комсомольская правда - Тюмень» рассказывала о том, что в тюменских пабликах соцсети «ВКонтакте» жители региона активно обсуждали работу отдела регистрации транспорта ГИБДД.

17 января был размещен пост в группе «ЧС Тюмень», автор которого жаловался, что простоял в очереди полтора часа.

- Зачем записывают в ГИБДД через госуслуги на определенное время, если приходишь и еще стоишь в очереди часа полтора. Эта система просто не работает в данной структуре, - таким анонсом сопровождалась фотография с изображением очереди в отделе.

В этом же здании выдаются водительские удостоверения и работают экзаменационные классыФото: Кира Санникова

В комментариях к этому посту одни пользователи оставляли собственные претензии, а другие утверждали, что при получении услуг в тюменском подразделении ГИБДД они особых проблем не испытали. Олег Толстиков отметил, что этот случай был отдельно изучен специалистами, и услуга была оказана за 17 минут.

Также ранее в соцсетях горожане отмечали, что испытывали сложности с постановкой машины на учет. Чтобы «узаконить» машину без лишних хлопот, Интернет-пользователи советовали автовладельцам ехать в другие населенные пункты: Ялуторовск, Заводоуковск, Вагай и даже Екатеринбург.