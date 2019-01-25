2019-01-25T10:53:21+03:00
Происшествия

Раскладчика «соли» в Тюмени поймали с поличным

Молодой человек прятал очередную «закладку»
Маргарита КАЛИНКИНА
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Раскладчика «соли» задержали накануне в Тюмени. Студент одного из колледжей города таким образом зарабатывал себе на жизнь.

Подозрительного молодого человека заметили сотрудники патрульно-постовой службы. Юноша около площадки для выгула собак присел со свертком в руках. Увидев стражей правопорядка он занервничал и попытался скрыться. Однако его задержали и в присутствии понятых досмотрели.

У молодого человека оказались расфасованные на разовые дозы свертки с «солью» общей массой около 6 граммов. Экспертиза подтвердила, что порошок является наркотиком. Как пояснил задержанный, наркотики предназначались для сбыта через «закладки».

На студента заведено уголовное дело на основании части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств». Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет, сообщили в пресс-службе городской полиции.

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