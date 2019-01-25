Глеб Трубин: принятое решение по тарифам на мусор отражает мнение тюменцев

СЕГОДНЯ 10:28 2019-01-25T11:17:53+03:00

Плата за вызов ТКО будет взыматься с человека, а не с квадрата

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Тюменская область определилась с тарифами на вывоз бытового мусора. Согласно принятому главой региона Александром Моором решению плата будет взыматься с человека, а не с квадратного метра.

- На мой взгляд, принятое решение отражает мнение большинства тюменцев. Это показало и интернет голосование, и личное общение с гражданами, приходившими ко мне на прием. Большая часть из них высказывалась за то, что взымание платы с человека наиболее приемлемый вариант, чем с квадрата, - пояснил депутат Тюменской областной Думы Глеб Трубин.

Вместе с тем, он отметил, что население недостаточно было проинформировано о самой реформе, что и вызвало такую волну негодования. Люди не имели представления о грядущих изменениях в целом и узнали о них только с момента обсуждения тарифов.

- Необходимо было провести работу с населением. Рассказать о том, как изменится в целом система обращения с отходами, что мусор будет перерабатываться на современных предприятиях и на выходе мы получим существенный экологический эффект. Об этом не было сказано и естественно у людей информация о тарифах вызвала столько неприятия, - пояснил Глеб Трубин.

Депутат добавил, что на совещании также было принято решение о введение ряда льгот. В частности, многодетные семьи смогут не платить за детей, только за взрослых.

Кроме того, сегодня на комитете социальной политике будет рассматриваться вопрос и о других категориях граждан, которые смогут в перспективе рассчитывать на льготы. В их числе матери-одиночки, люди с ограниченными возможностями.

- В перспективе также следует рассмотреть возможность снижения суммы. К примеру, если в тариф входит сортировка, могут ли тюменцы рассчитывать на уменьшение оплаты, если будут сами раскладывать мусор на сырьевые составляющие, - отмели Глеб Трубин.