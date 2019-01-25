Степан Киричук: система обращения с отходами в Тюмени меняется в лучшую сторону

СЕГОДНЯ 10:12 2019-01-25T10:38:07+03:00

Степан Киричук: считать тариф на мусор с человека, а не с метра поддержало большинство тюменцев Фото: Алексей КОСЕНЧУК

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Ситуация с мусором в Тюмени коренным образом меняется в лучшую сторону. Мусорная реформа в Тюмени уже работает, и от нее будет польза для города, для людей и для природы. В этом убежден председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской думы Степан Киричук.

Депутат рассказал, что практически ежедневно со 2 января осматривает по несколько десятков точек сбора мусора и видит перемены.

Степан Михайлович также поддерживает решение губернатора о расчете тарифа не с квадратного метра жилья, а с человека.

- Тарифы экономически обоснованы. Важно, что губернатор досконально разобрался в этом вопросе и посоветовался с населением через интернет-голосование. Предложение о начислении платежей с человека поддержали 85 процентов респондентов, - отметил в интервью "Тюменской линии" Степан Киричук.

Депутат также уверен, что ажиотажного недовольства у тюменцев величина тарифа не вызывает.

- Конечно, есть отдельные личности, которые на любом остром вопросе хотят заработать политический капитал. Это абсолютно не конструктивная позиция, - подчеркнул Киричук. - Ситуация, действительно, очень острая. Все пригородные леса завалены мусором. С этим необходимо что-то делать. Наш регион - один из немногих, оказавшихся способным реально приступить к реализации мусорной реформы. Вод в эксплуатацию предприятия по сортировке мусора в Тюмени - важный и верный шаг, - добавил Степан Киричук.