2019-01-25T10:38:07+03:00
Общество

Степан Киричук: система обращения с отходами в Тюмени меняется в лучшую сторону

Установление тарифов на вывоз ТКО - важный шаг к решению экологических проблем
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Степан Киричук: считать тариф на мусор с человека, а не с метра поддержало большинство тюменцевСтепан Киричук: считать тариф на мусор с человека, а не с метра поддержало большинство тюменцевФото: Алексей КОСЕНЧУК
Изменить размер текста:

Ситуация с мусором в Тюмени коренным образом меняется в лучшую сторону. Мусорная реформа в Тюмени уже работает, и от нее будет польза для города, для людей и для природы. В этом убежден председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Тюменской городской думы Степан Киричук.

Депутат рассказал, что практически ежедневно со 2 января осматривает по несколько десятков точек сбора мусора и видит перемены.

Степан Михайлович также поддерживает решение губернатора о расчете тарифа не с квадратного метра жилья, а с человека.

- Тарифы экономически обоснованы. Важно, что губернатор досконально разобрался в этом вопросе и посоветовался с населением через интернет-голосование. Предложение о начислении платежей с человека поддержали 85 процентов респондентов, - отметил в интервью "Тюменской линии" Степан Киричук.

Депутат также уверен, что ажиотажного недовольства у тюменцев величина тарифа не вызывает.

- Конечно, есть отдельные личности, которые на любом остром вопросе хотят заработать политический капитал. Это абсолютно не конструктивная позиция, - подчеркнул Киричук. - Ситуация, действительно, очень острая. Все пригородные леса завалены мусором. С этим необходимо что-то делать. Наш регион - один из немногих, оказавшихся способным реально приступить к реализации мусорной реформы. Вод в эксплуатацию предприятия по сортировке мусора в Тюмени - важный и верный шаг, - добавил Степан Киричук.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменцы могут оформить в Сбербанке кредит под сниженный процент
Тюменскому автомобилисту за год ГИБДД выписала 572 штрафа
В Тюмени меняют схему движения автобуса №84
Раскладчика «соли» в Тюмени поймали с поличным
Глеб Трубин: принятое решение по тарифам на мусор отражает мнение тюменцев
За 2018 год в Тюменской области вырос индекс промпроизводства
По городу с автоматом: еще один тюменский блогер пытается эпатировать горожан
На Масленицу в Ялуторовске устроят Битву блинопеков
Экспозиция «Эхо войны» откроется на Исторической площади Тюмени
«Спартак» приглашает тюменских малышей на бесплатные тренировки
На дорогах Тюмени проводится сплошная проверка водителей
В Тюмени появится городской центр олимпиадной подготовки
Погода 25 января в Тюмени: утром холодно, к вечеру потеплеет
В Тюмени маршрутка №57 будет останавливаться на улице Космонавтов
Банк УРАЛСИБ стал победителем Retail Finance Awards 2018
Тюменские социологи: госслужащие острее других ощущают социальную несправедливость