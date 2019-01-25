2019-01-25T10:37:30+03:00
Общество

По городу с автоматом: еще один тюменский блогер пытается эпатировать горожан

Большинству тюменцев это оказалось неинтересно
Марина АНТОНОВА
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Еще один тюменский блогер эпатирует горожанЕще один тюменский блогер эпатирует горожан
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Еще один тюменский блогер Артем Таловиков пытается получить славу эпатажем. Менее чем за неделю он опубликовал в соцсетях уже второе неоднозначное видео. На этот раз его компания на автомобиле проехала по городу, высунувшись из окон и верхнего люка. Молодые люди держали в руках предметы, похожие на автоматы Калашникова.

Артем выложил фото и видео поездки в соцсетях и подписал: «В магазин за хлебушком», добавивив: Момент с выстрелами пришлось убрать. Так как с боевых АК-47 стрельба запрещена».

Сейчас молодых людей разыскивают сотрудники ГИБДД.

- Водитель автомобиля нарушил правила перевозки людей и перевозки оружия, - пояснила руководитель отдела пропаганды областной Госавтоинспекции Анжела Борисова. - Сейчас автоинспекторы выясняют, чей это автомобиль и кто был за рулем.

Напомним, на днях молодой человек со своими друзьями устроил танцы на проезжей части, в результате на главной улице города выросла большая пробка.

Отметим, что первый ролик Артема заинтересовал не только автоинспекторов. Тогда компания пешеходов нарушила Правила дорожного движения, появившись на проезжей части в неположенном месте. Действия молодых людей привлекли также внимание полицейских городского УМВД. Но, как отмечают стражи порядка, Артем оказался смелым только в соцсетях. В реальной же жизни он стал прятаться и избегать любых контактов со стражами порядка.

К слову, многие горожане так и не поняли, зачем тюменцы катались с оружием по городу. Но в инстаграме видео за 16 часов набрало уже более 4,5 тысяч просмотров.

Напомним, что летом другой тюменский блогер голым разъезжал по городу в ванной на колесах. В результате водителя, который катал необычный прицеп, оштрафовали. Чуть позже блогера на цепи выгуливала его знакомая. Тюменцам очень не понравился такой променад, после чего эпатажного горожанина на улицах не видно.

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