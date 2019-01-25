2019-01-25T09:03:05+03:00
Звезды

На Масленицу в Ялуторовске устроят Битву блинопеков

Команды будут печь 3-метровые блины
Маргарита КАЛИНКИНА
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На Масленицу в Ялуторовске устроят Битву блинопековНа Масленицу в Ялуторовске устроят Битву блинопеков
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Сразу несколько блинов-гигантов попробуют испечь в Ялуторовске на Масленицу. В этом году на Сретенской площади решено провести «Битву блинопёков». Гастрономический фестиваль состоится 10 марта.

Напомним, ялуторовская «Сибирская масленица» входит в Топ-200 лучших событий года в России. Интерес к этому празднику растет с каждым годом, поэтому в 10-летний юбилей решено сделать мероприятие особенным, сообщили в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

На «Битве блинопёков» команды будут выпекать 3-метровые блины на двух сковородах. Для этого им предстоит разработать собственный рецепт теста и технологию переворачивания блина. Потренироваться можно будет 4 марта на пробном выпекании: команды протестируют оборудование и испытают свои рецепты в деле.

Открытие праздника состоится 10 марта в 12:00, регистрация участников с 10:00. С 12:30 до 15:30 будет работать фестивальная площадка, пройдет выпекание гигантских блинов, состоится дегустация, работа жюри фестиваля, подведение итогов и награждение. Регистрационный взнос с участников не взимается, вход для зрителей – свободный.

В фестиваль приглашаются предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере пищевой промышленности и общественного питания. Для этого необходимо подать заявку до 1 марта любым наиболее удобным способом: на электронный адрес - artvoyag72@mail.ru с пометкой «Битва блинопёков», по факсу 8 (34535) 3-96-36 или по адресу: город Ялуторовск, улица Революции, 44 (Дворец культуры МАУК «Арт-Вояж» г. Ялуторовска), или в Комитет по культуре и туризму Администрации города Ялуторовска 8(345-35) 3-20-29, 3-93-46 e-mail.: yal.kultura@mail.ru, адрес: г. Ялуторовск, ул. Ленина, каб. 222.

Обязательным условием является внешний вид участников: костюмы команд блинопёков могут быть подготовлены с учетом брендового стиля предприятия или в стилистике «Сибирской Масленицы».

При подведении итогов и определении победителей жюри будут учитывать оригинальность и креативный подход к созданию рецепта трехметрового Блина-гиганта, вкусовые качества, внешней вид команды блинопёков, уникальность технологии по переворачиванию гигантского блина, а также сам результат – удалось ли этот блин перевернуть. Победитель и призеры получат денежный приз – 30, 20 и 10 тысяч рублей.

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