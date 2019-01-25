2019-01-25T08:30:15+03:00
Общество

Экспозиция «Эхо войны» откроется на Исторической площади Тюмени

Горожанам покажут историческую реконструкцию и накормят солдатской кашей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Экспозиция «Эхо войны» откроется на Исторической площади Тюмени. ФотоЭкспозиция «Эхо войны» откроется на Исторической площади Тюмени. Фото
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Передвижная экспозиция «Эхо войны» откроется 27 января на Исторической площади Тюмени.

Она будет работать с 10:00 до 12:30 и посвящена Дню полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.

Участники поисковых отрядов расскажут об истории экспонатов, найденных на местах боев Великой Отечественной войны. В экспозиции будут представлены найденные и отреставрированные находки из полевых поисковых экспедиций, личные вещи солдат Красной Армии, макеты оружия.

Состоится также митинг, посвященный Дню полного снятия блокады Ленинграда, будет работать полевая кухня и организована военно-историческая реконструкция, сообщили в Тюменском областном поисковом центре.

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