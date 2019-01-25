Экспозиция «Эхо войны» откроется на Исторической площади Тюмени
Передвижная экспозиция «Эхо войны» откроется 27 января на Исторической площади Тюмени.
Она будет работать с 10:00 до 12:30 и посвящена Дню полного освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками.
Участники поисковых отрядов расскажут об истории экспонатов, найденных на местах боев Великой Отечественной войны. В экспозиции будут представлены найденные и отреставрированные находки из полевых поисковых экспедиций, личные вещи солдат Красной Армии, макеты оружия.
Состоится также митинг, посвященный Дню полного снятия блокады Ленинграда, будет работать полевая кухня и организована военно-историческая реконструкция, сообщили в Тюменском областном поисковом центре.