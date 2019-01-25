2019-01-25T07:05:22+03:00
Спорт

«Спартак» приглашает тюменских малышей на бесплатные тренировки

Заниматься без оплаты смогут дети из социально-незащищенных и малообеспеченных семей
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
«Спартак» приглашает тюменских малышей на бесплатные тренировки«Спартак» приглашает тюменских малышей на бесплатные тренировки
Изменить размер текста:

Бесплатные тренировки по футболу для детей от 6 лет организуют тренеры школы «Спартак Юниор». Официальный представитель московского «Спартака» приглашает на занятия малышей из социально-незащищенных или малообеспеченных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации.

В ближайшее время на базе школы «Спартак Юниор» состоится отбор детей 2010, 2011 и 2012 годов рождения. Дети из социально-незащищенных семей, проявившие в ходе отборочного просмотра способности к игре, будут заниматься в филиале академии московского «Спартака» бесплатно.

Отборочные просмотры девтей и учебно-тренировочные занятия ФШ «Спартак Юниор» будут проходить в манеже СК «Лидер» (район Метелёва).

Официальное открытие филиала Академии московского «Спартака» в Тюмени состоится 2 февраля по адресу: манеж СК «Лидер», перекресток улиц Центральная и Солнечная (район ДНТ «Звенящие кедры Тюмени»). Начало мероприятия в 12:00.

ФК «Спартак» – это традиции, опыт, знания, которые копятся уже почти 100 лет. 90% выпускников академии «Спартака» становятся профессионалами. Для тюменских ребят, которые увлекаются футболом, занятия в футбольной школе «Спартак Юниор» – это шанс попасть в состав клуба «Спартак» и стать профессиональными спортсменами.

Подробности по телефону +7 (922) 267-38-48 (Сергей Александрович Ивашов).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Масленицу в Ялуторовске устроят Битву блинопеков
Экспозиция «Эхо войны» откроется на Исторической площади Тюмени
На дорогах Тюмени проводится сплошная проверка водителей
В Тюмени появится городской центр олимпиадной подготовки
Погода 25 января в Тюмени: утром холодно, к вечеру потеплеет
В Тюмени маршрутка №57 будет останавливаться на улице Космонавтов
Банк УРАЛСИБ стал победителем Retail Finance Awards 2018
Тюменские социологи: госслужащие острее других ощущают социальную несправедливость
Герман Греф: Деглобализация мировой экономики мешает движению капитала и других ресурсов
В Тюмени установлены два водителя такси, сбежавших с места аварий
Тюмень ищет покупателя на московскую недвижимость
В Тюмени из-за прорыва теплотрассы пострадал торговый центр
Международный день эскимо: тюменцев угостили пломбиром местного производства
Карантин в школах Тюмени не остановил учебный процесс
В Тюмени осудили тройку воров, обчистивших квартиру бизнесмена
Прокуратура потребовала от главы Ишима устранить нарушения в школе, где рухнул потолок
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования в 3,5 раза за 2018 год
Сбербанк проведет деловой завтрак в рамках Всемирного экономического форума в Давосе
Даже ежик! Более 1600 тюменцев пострадали от укусов животных
Моя мама работает в думе: неадекватный тюменец пытался запугать водителя
Тюменский ХК «Рубин» с 25 января начинает серию домашних матчей
Тюменцы теперь могут отправлять посылки без очереди
Для тюменцев пройдет бесплатный мастер-класс с олимпийской чемпионкой
Студенты и Татьяны 25 января смогут бесплатно кататься на Главкатке в Тюмени
Тюменский лыжник выиграл бронзу на чемпионате мира среди молодежи
Одну из УК в Тюменской области жестко наказали за долги по газу
Тюменец обманул магазин автошин и заработал уголовное дело
Тюменца будут судить за убийство дяди на поминках