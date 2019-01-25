«Спартак» приглашает тюменских малышей на бесплатные тренировки

СЕГОДНЯ 07:03 2019-01-25T07:05:22+03:00

Заниматься без оплаты смогут дети из социально-незащищенных и малообеспеченных семей

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Бесплатные тренировки по футболу для детей от 6 лет организуют тренеры школы «Спартак Юниор». Официальный представитель московского «Спартака» приглашает на занятия малышей из социально-незащищенных или малообеспеченных семей, а также находящихся в трудной жизненной ситуации.

В ближайшее время на базе школы «Спартак Юниор» состоится отбор детей 2010, 2011 и 2012 годов рождения. Дети из социально-незащищенных семей, проявившие в ходе отборочного просмотра способности к игре, будут заниматься в филиале академии московского «Спартака» бесплатно.

Отборочные просмотры девтей и учебно-тренировочные занятия ФШ «Спартак Юниор» будут проходить в манеже СК «Лидер» (район Метелёва).

Официальное открытие филиала Академии московского «Спартака» в Тюмени состоится 2 февраля по адресу: манеж СК «Лидер», перекресток улиц Центральная и Солнечная (район ДНТ «Звенящие кедры Тюмени»). Начало мероприятия в 12:00.

ФК «Спартак» – это традиции, опыт, знания, которые копятся уже почти 100 лет. 90% выпускников академии «Спартака» становятся профессионалами. Для тюменских ребят, которые увлекаются футболом, занятия в футбольной школе «Спартак Юниор» – это шанс попасть в состав клуба «Спартак» и стать профессиональными спортсменами.

Подробности по телефону +7 (922) 267-38-48 (Сергей Александрович Ивашов).