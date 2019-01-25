На дорогах Тюмени проводится сплошная проверка водителей
Нетрезвым горожанам перемещаться по городу рекомендуется на общественном транспорте
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Сплошная проверка водителей на трезвость проходит в Тюмени. Утром на дорогах стоят посты ДПС. ГИБДД рекомендует автомобилистам пьяными и с похмелья не садиться за руль, тем самым не подвергая опасности жизни участников дорожного движения.
В минувшем году на дорогах Тюменской области сотрудниками ГИБДД отстранены от управления транспортом более восьми тысяч нетрезвых водителей.