В Тюмени на благотворительной ярмарке можно купить детские работы

СЕГОДНЯ 07:42 2019-01-26T07:42:02+03:00

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Благотворительная ярмарка «Клубок надежды» пройдёт в тюменском магазине «Дом обуви» сегодня, 26 января, с 11 до 19 часов. Как сообщает портал «Вслух.ру», на, ставшем уже традиционным, мероприятии все желающие смогут купить детские работы. По словам организаторов ярмарки, все вырученные средства пойдут на организацию досуга детей, которые эти работы и выполнили.

На этой же ярмарке посетители смогут бесплатно расписать работы под руководством мастера Галины из мастерской талантов «Тепло души». Пройдут и мастер-классы по лепке глины.

Напомним, «Тепло души» получила президентский грант на развитие проекта. В рамках него дети обучаются лепке из глины и другим креативным навыкам. В свою очередь, проект «Клубок надежды» объединяет тюменских волонтёров, которые умеют и любят вязать вещи. Все эти вещи впоследствии передают детям из малообеспеченных семей и сиротам.