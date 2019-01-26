Немецкие специалисты презентовали тюменцам технологии для глубокой переработки сырья

СЕГОДНЯ 06:21 2019-01-26T06:21:23+03:00

Суть технологии заключается в том, чтобы разделить стеклобой на разные фракции

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Специалисты из Германии посетили тюменский завод «Стеклотех». Во время визита немецкие коллеги показали технологии, позволяющие предприятию заняться более глубокой сортировкой сырья, что существенно увеличит производительность.

Как сообщает департамент по общественным связям, массовым коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области со ссылкой на гендиректора завода Елену Острягину, суть технологии заключается в том, чтобы разделить стеклобой на разные фракции. По её словам, смешивать их нельзя, т.к. конечный продукт будет непонятного цвета.

- В промышленности все стандартизировано. Пока мы вручную отбираем только крышки. А хочется извлекать стекло нужной фракции. Бесцветное, зеленое, коричневое. Работу существенно упростит специальное оборудование, - отметила Елена Острягина.

Немецкие специалисты презентовали линию оптической сортировки, которая очищает сырьё и отбирает фракцию, что означает полную подготовку его к переработке. Как отметила Елена Острягина, есть возможность перерабатывать стеклобой в больших количествах, а не на 40%, как сейчас.

- Пример европейских стран перед глазами, там используют до 90% стеклобоя. Новое оборудование позволит заводу стать более энергоэффективным, снизить расход газа, энергоресурсов, следовательно, и себестоимость изделия. Мы планируем в ближайшем будущем нанести ответный визит в Германию, чтобы на месте посмотреть на работу сортировочной линии. Тогда же примем решение о ее покупке, - подчеркнула она.