В Тюмени маршрутка №57 будет останавливаться на улице Космонавтов

СЕГОДНЯ 17:08 2019-01-24T17:08:28+03:00

Изменения в маршруте будут действовать с 26 января

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С 26 января в схему движения маршрута № 57 «ТЭЦ-2 – ЖК Плеханово» включается промежуточный остановочный пункт «улица Космонавтов» (при движении в сторону ул. Моторостроителей).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.