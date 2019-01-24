2019-01-24T17:08:28+03:00
Общество

В Тюмени маршрутка №57 будет останавливаться на улице Космонавтов

Изменения в маршруте будут действовать с 26 января
Маргарита КАЛИНКИНА
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С 26 января в схему движения маршрута № 57 «ТЭЦ-2 – ЖК Плеханово» включается промежуточный остановочный пункт «улица Космонавтов» (при движении в сторону ул. Моторостроителей).

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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