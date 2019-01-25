2019-01-25T05:22:36+03:00
Общество

В Тюмени появится городской центр олимпиадной подготовки

В нем смогут углубленно изучать предметы около 300 школьников
Маргарита КАЛИНКИНА
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Центр олимпиадной подготовки школьников откроется в Тюмени. С февраля он будет работать на базе гимназий № 16 и № 21. Около 300 ребят смогут углублённо изучать профильные предметы.

- В основной состав групп войдут самые результативные участники муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года. Для каждого ребёнка эксперты составят «конкурсную траекторию» − индивидуальный план участия в интеллектуальных состязаниях. По нему и будет строиться подготовка, − отметила заместитель директора департамента образования Тюмени Ольга Тренина.

Последние приготовления к запуску площадки для развития интеллектуальных лидеров руководители школ и представители профильных ведомств 23 января обсудили на встрече в Департаменте образования Тюмени. В центре будут заниматься подающие надежды ученики 7-10 классов. Гимназия № 16 примет знатоков естественно-научного профиля − юных биологов, информатиков, физиков, математиков и химиков. Гуманитариям с успехами в изучении литературы, русского языка, истории, английского языка, обществознания и немецкого языка предстоит обучаться на базе гимназии № 21. Под началом квалифицированных педагогов талантливые школьники будут готовиться к олимпиадам городского, регионального и всероссийского уровней.

Уже на следующей неделе экспертная комиссия проведет собеседования с потенциальными наставниками талантливых школьников. Приём в профильные группы самих юных знатоков будет проходить с 30 января по 10 февраля.

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