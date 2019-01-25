2019-01-25T04:28:13+03:00
Общество

Погода 25 января в Тюмени: утром холодно, к вечеру потеплеет

День будет ветреным и пасмурным
Маргарита КАЛИНКИНА
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Погода 25 января в Тюмени: утром холодно, к вечеру потеплеетПогода 25 января в Тюмени: утром холодно, к вечеру потеплеетФото: Ольга Крыльцова
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Пятница, 25 января, в Тюменской области будет облачным. Местами пройдет небольшой снежок и начнется потепление.

В Тюмени день ожидается пасмурным, с утра столбики термометров покажут -26 градуса, к вечеру потеплеет до -16. Ближе к ночи начнется снегопад. Ветер 6-10 м/с, к ночи усилится до 7-12 м/с.

В Тобольске утром -30 и ясно, после обеда небо начнут затягивать облака, а поздно вечером пойдет небольшой снежок. Ветер с 2-4 м/с к векчеру усилится до 5-11 м/с.

В Ялуторовке, Заводоуковске и Ишиме утром тоже холодно -29 -27, к вечеру уже -17. День будет пасмурным, вечером пойдет снег. Ветер 5-9 м/с, к вечеру усиление до 8-15 м/с.

Сегодня в России отмечают Татьянин день или День студента. 25 января также праздную профессиональный праздник штурманы Военно-Морского Флота России.

В народном календаре день назван Бабьим кутом. На Руси так назывался бабий угол — место у печи, где находились предметы домашней утвари, и где хозяйка проводила много времени. Это место также называлось солнышком. В честь этого на Татьянин день «большуха» (старшая хозяйка в семье) пекла каравай, символизирующий солнце. Она же доставала его из печи и, дав хлебу остыть, делила между членами семьи.

В этот день нужно было сходить на реку за водой и выбить пыль из половиков. В народе говорили: «Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет».

Считалось, что девочка, родившаяся в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой. Такую любой возьмет замуж, но свою судьбу хотят найти все. Поэтому на Бабий кут все девушки, мечтающие вступить в брак, делали метлу, которую старались оставить в доме желанного жениха — причем так, чтобы свекровь не нашла.

Для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое, а вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец — крестьяне ждали хорошего урожая.

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