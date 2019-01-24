2019-01-24T16:28:42+03:00
Общество

Тюменские социологи: госслужащие острее других ощущают социальную несправедливость

Исследования проводили ученые ТюмГУ
Маргарита КАЛИНКИНА
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Госслужащие острее других ощущают социальную несправедливость. К такому выводу пришли социологи ТюмГУ.

Социологи спросили респондентов: «Как вы считаете, сколько получают различных благ от российского общества, а сколько сами отдают ему своего труда и таланта представители следующих социально-профессиональных групп?». При этом опрошенные указывали принадлежность к той или иной социальной группе. Это позволило соотнести их ответы с оценками получаемых от общества ресурсов и, соответственно, охарактеризовать оценку респондентом справедливости его собственного положения в социуме.

Выяснилось, что если люди получают от общества больше ресурсов, чем дают ему сами – это справедливо.

«За бортом» конкурентоспособности и, соответственно, социальной справедливости остаются граждане, занятые в сферах услуг, в области умственного труда, творчества (так называемые «бюджетники»). А также государственные гражданские служащие, которые в два раза чаще муниципальных служащих полагают, что «вознаграждаются» обществом меньше, чем отдают ему сами.

- Вероятно, респонденты, отнесшие себя к государственным гражданским служащим, по роду деятельности активно взаимодействуют с представителями высокостатусных и высокообеспеченных групп нашего общества. Это вызывает у многих из них состояние депривации и ощущение несправедливости своего положения, – комментирует старший научный сотрудник ТюмГУ, профессор Валентин Немировский.

Этот нюанс автор прояснил посредством теории относительной депривации У. Рансимэна, пояснили в пресс-службе вуза. Она основывается на утверждении: индивидуальное чувство депривации (то есть невозможности целиком удовлетворять основные потребности) зависит от относительного положения, которое человек занимает по отношению к референтной для себя группе.

- В целом очевидно, что эффективный анализ структуры нашего социума лежит на пути синтеза разных (например, стратификационного, классового, сословного, функционального) подходов современной социологии. Именно в их системном сочетании – мультипарадигмальном подходе – может быть сформирована релевантная модель социальной структуры современного российского общества, – заключает Немировский.

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