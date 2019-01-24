2019-01-24T16:07:05+03:00
Авто

В Тюмени установлены два водителя такси, сбежавших с места аварий

Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени установлены два водителя такси, уехавшие с мест ДТП. Их разыскали сотрудники полка ДПС ГИБДД.

Так, один из них 21 января около полудня на улиц Революции, 206 сбил 7-летнюю девочку. Ребенок получила травму пальца.

Автомобиль удалось установить с помощью водителя, завозившего продукты в школу, а также камер видеонаблюдения. 22-летний таксист доставлен в суд, он арестован на двое суток за оставление места ДТП.

Молодой человек пояснил, что решил, что девочка не пострадала. Однако, в таких случаях по Правилам дорожного движения водитель обязан вызвать сотрудников ГИБДД, пояснили в областной Госавтоинспекции.

Инспекторы полка ДПС ГИБДД установили водителя такси, скрывшегося с места ДТП вечером 22 января, на перекрестке ул.Пермякова и Энергетиков, бросив свой автомобиль «Датцун». 26-летний автомобилист пояснил, что он испугался, так как лишен права управления транспортом. Автоинспекторы выяснили, что в 2017 году водитель дважды задерживался за управление транспортом в состоянии опьянения. Он лишен водительского удостоверения на 23 месяца, затем на 30 месяцев, однако работает водителем такси.

Автомобилист доставлен в суд, который сегодня приговорил его к 28-ми суткам административного ареста: к 14-ти за оставление места ДТП и 14-ти за вождение, будучи лишенным права управления транспортом.

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