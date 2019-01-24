2019-01-24T15:37:22+03:00
Недвижимость

Тюмень ищет покупателя на московскую недвижимость

Особняк в центре Москвы, который принадлежит Тюменской области, выставили на продажу
Лидия Шумкова
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Тюменский областной фонд имущества объявил аукцион на нежилое здание, расположенное в Москве. Дом, который находится по улице Пятницкой, 47/2 в Замоскворечье, является государственной собственностью тюменской региона и оценено в 139,4 миллиона рублей. Именно такова начальная цена имущества на аукционе.

Прием заявок стартовал 14 января и завершится 8 февраля. Итоги аукциона проведут 13 февраля. Победителем будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену. Кстати, величина повышения начальной цены составляет почти 7 миллионов рублей.

Попытка продать здание уже предпринималась фондом имущества три года назад. Однако тогда, в 2016 году, аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие в аукционе.

Трехэтажное здание, которое в настоящее время пустует, ранее служило представительством правительства Тюменской области в органах государственной власти России. Оно было построено в 1991 году по улице старинных особняков и поместий рядом с дореволюционным домом Матвеевой-Попова, возведенным в середине XIX века.

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