2019-01-24T15:14:49+03:00
Происшествия

В Тюмени из-за прорыва теплотрассы пострадал торговый центр

Кипяток залил цокольный этаж здания
Лидия Шумкова
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В торговом центре до сих пор устраняют последствия аварии на теплосетях. Фото Александра Волкова из группы в ВК "Тюмень Топчик"В торговом центре до сих пор устраняют последствия аварии на теплосетях. Фото Александра Волкова из группы в ВК "Тюмень Топчик"
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В торгово-развлекательном центре «Премьер» произошла авария. Прорыв на теплосетях случился накануне днем, 23 января. Кипяток не только залил парковку и проезжую часть, но и цокольный этаж торгового объекта, где расположено несколько крупных магазинов. Среди них продуктовый супермаркет, супермаркет электроники, магазин одежды и обуви, зоомаркет и другие.

Как рассказали «Комсомольской правде - Тюмень» в администрации ТРЦ, вчера было принято решение временно закрыть торговый центр до устранения проблем.

- Чтобы выяснить нанесенный и нам, и арендаторам ущерб, потребуется оценка экспертов. На это нужно время, пока сказать насколько все серьезно, нельзя. Сейчас мы устраняем последствия аварии, - отметили в управляющей компании и добавили, что с их стороны были предприняты все меры – вовремя перекрыли воду, убрали лужи.

Там, также предупредили, что уже сегодня открылся продуктовый магазин и кинотеатр. В целом, здание в рабочем состоянии, отопление запустили, воду дали буквально полтора часа назад.

- Мы готовы принимать сейчас посетителей, а завтра планируем открыться в штатном режиме. Но парило вчера очень сильно, прямо внутри здания. С третьего этажа на цоколь смотришь и ничего не видно в белой пелене, - отметила представитель ТРЦ.

К слову, ремонтные работы в настоящее время ведутся и со стороны парковки по улице 50 лет ВЛКСМ, и со стороны железной дороги. Уже образуется пробка в сторону улицы Пермякова.

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