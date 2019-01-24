Международный день эскимо: тюменцев угостили пломбиром местного производства

СЕГОДНЯ 14:06 2019-01-24T14:07:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменский производитель мороженого – компания «Ландис» – в Международный день эскимо приготовил для тюменцев настоящий подарок – несколько корзинок с вкуснейшим мороженым. Несмотря на морозную погоду, отбоя от желающих попробовать местный деликатес – не было.

Угощения для детей и взрослых раздали на катке «Звёздный полюс», что на улице Чаркова. По словам управляющего Олега Балашова, каток присоединился к празднику в первый раз. И, хотя «Ландис» эскимо на палочке пока не выпускает, оставить без вкусного десерта посетителей было нельзя – решили угощать пломбиром в вафельном стаканчике.

- Все желающие смогут бесплатно попробовать на катке мороженое нашего местного производителя, покататься на коньках и согреться в такую морозную погоду. Мороженого определённо хватит всем, «Ландис» привёз его очень много, никто не останется в стороне, - отметил Олег Балашов.

Угощение получили на каткеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, инвестиционный проект по производству мороженого «Тюменский пломбир» компании «Ландис» открылся в июне 2018 года в Боровском индустриальном парке. Для производства здесь используется только местное сырьё. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, сейчас работает одна линия, которая может производить до 500 кг продукта в час. С учетом выходных это 200-250 тонн в месяц.

Посетители рады угощениюФото: Алексей КОСЕНЧУК

Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В будущем компания планирует открыть до трех производственных линий и, возможно, расширить ассортимент новыми вкусами. Производство наладили всего за 1,5 года, хотя обычно на это уходит около четырех лет. Все благодаря поддержке органов власти, которые предоставили резидентам индустриального парка льготы, помогли в получении разрешения на строительство и в подключении к коммуникациям.