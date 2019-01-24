2019-01-24T13:48:12+03:00
Общество

Карантин в школах Тюмени не остановил учебный процесс

Дети переведены на дистанционное обучение
Маргарита КАЛИНКИНА
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Карантин в школах Тюмени не остановил учебный процесс. Дети осваивают материал дистанционно.

- Школьники ежедневно получают домашние задания от педагогов благодаря автоматизированной системе «Электронная школа Тюменской области», - сообщили пресс-службе городского департамента образования. - Выполненные уроки ребята по желанию учителя направляются по электронной почте или будут им проверены, когда занятия возобновятся в обычном режиме.

Напомним, учебный процесс во всех школах города приостановлен с 23 по 29 января включительно. Соответствующее решение принято санитарно-противоэпидемической комиссией в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

При этом родителям школьников рекомендуют на время пребывания ребенка дома:

- обеспечить соблюдение оптимального распорядка дня (полноценный сон, прогулки на свежем воздухе);

- в рационе ребенка должно быть больше овощей, фруктов, особенно цитрусовых, если к этому нет противопоказаний;

- если дома есть заболевший, всем членам семьи необходимо использовать одноразовые медицинские маски (маска подлежит частой смене, каждые 1,5 – 2 часа);

- необходимо чаще проводить проветривание помещений, проводить в доме влажную уборку, увлажнять воздух.

Родители должны помнить, что в данный период лучше ограничить пребывание детей в торговых центрах, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей, чтобы минимизировать риски заражения ОРВИ или гриппом.

Во время пребывания в общественных местах рекомендуется пользоваться медицинскими масками, а мыть руки необходимо после поездки в общественном транспорте, посещения общественных мест и перед приемом пищи.

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