2019-01-24T13:35:13+03:00
Происшествия

В Тюмени осудили тройку воров, обчистивших квартиру бизнесмена

Теперь преступникам предстоит вернуть потерпевшему более 5 миллионов рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени осудили тройку воров, которая обчистила квартиру бизнесмена. 36-летнего свердловчанина, 28-летнего тюменца и 46-летнего жителя Северной Осетии задержали в январе и взяли под стражу. Сегодня им вынесен приговор.

Свердловчанин и тюменец получили по 5 лет лишения свободы, а их ранее судимый подельник из Осетии - 6 лет. Им также предстоит выплатить ущерб в общей сумме более 5,3 млн. рублей. Кроме того, суд сохранил арест на Volkswagen Jetta, Volkswagen Polo, земельный участок в целях возмещения ущерба..

Как сообщили в областной прокуратуре, в суде доказано, что троица пошла на преступление, когда свердловчанин узнал, что его отец планирует продать долю в бизнесе компаньону из Тюмени. Он решил обворовать мужчину и привлек для этого знакомого тюменца, а тот - еще двух человек, один из которых умел вскрывать замки. Личность четвертого участника установить в ходе следствия не удалось.

Свердловчанин узнал, когда бизнесмена не будет дома и дал наводку подельникам, а те вынесли из квартиры имущество более чем на 5,3 млн. рублей, ювелирные украшения, а также евро и доллары. Общая сумма ущерба составила свыше 5,7 млн. рублей.

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