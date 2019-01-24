Прокуратура потребовала от главы Ишима устранить нарушения в школе, где рухнул потолок

СЕГОДНЯ 13:00 2019-01-24T13:00:31+03:00

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Ишимская межрайонная прокуратура потребовала от главы города исправить нарушения закона в школе №12, где обрушилась часть штукатуры с потолка третьего этажа.

Инцидент произошел 14 января, в старом здании, где размешается начальное звено. В момент обрушения в здании в самом разгаре был учебный процесс. Площадь упавшего на пол куска составил полтора квадратных метра. Никто не пострадал.

По данному факту прокуратура провела собственную проверку. Согласно Федеральному закону «Об образовании в России» руководство школы обязано создавать безопасные условия обучения, однако, в данном случае в полной мере это не сделано.

Уже известно, что все занятия из этого здания переведены в основной корпус школы по ул. Первомайской, 92, сообщили в межрайнной прокуратуре. Губернатором региона также выделены деньги на капремонт.