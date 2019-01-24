Даже ежик! Более 1600 тюменцев пострадали от укусов животных

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-24T11:47:06+03:00

Более трети из них - дети

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Более тысячи шестисот жителей Тюменской области пострадали в 2018 году от укусов животных. Из них 1010 человек - это взрослые и 639 - дети.

От домашних питомцев травмы получили 562 взрослых, 313 детей, - сообщил врач-рабиолог травматологической поликлиники ОКБ №2 Андрей Вялков. - От безхозных собак пострадали 398 взрослых и 297 детей.

Еще 17 взрослых и 14 детей укусили грызуны, ещен 11 взрослых получили раны от диких животных, а один малыш - от ежика. Ежика поймали в лесу, поэтому ребенку для перестраховки назначили вакцину оот бешенства ввиду того, что ежик - хищник и может быть заразным.

Еще 22 взрослых и 14 детей пострадали от укусов игуан и подобных экзотических животных.

В итоге рабиолог назначил 289 взрослым и 269 детям вакцинацию от бешенства. Прививки ставят по графику. Застрахованным в системе ОМС курс из шести уколов делают бесплатно.

- Применяется вакцина, которая практически не дает осложнений и вырабатывает высокий уровень иммунитета. Инъекции делаются в день обращения к врачу, а затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни, - пояснили в пресс-службе ОКБ №2.

Профилактическая вакцинация против бешенства (то есть до укуса) выполняется только тем, кто по роду деятельности имеет большой риск быть покусанным дикими животными, при этом работа находится вдали от населённых пунктов и пострадавший не сможет обратиться в день укуса за помощью к специалистам. Это, например, охотники, занимающиеся пушным промыслом.

Поставить вакцину против бешенства можно в областном Центре гигиены и эпидемиологии в Тюмени на улице Холодильной, 57.