Моя мама работает в думе: неадекватный тюменец пытался запугать водителя

СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-24T12:45:56+03:00

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Видео с неадекватным тюменцем, который улегся на капот проезжающего автомобиля, появился в сети. Матвей Морозов, который выложил видео в одном из пабликов Тюмени в ВКонтакте", пояснил, что инцидент произошел на улице Мира.

Очевидцы записывали происходящее с высоты своей квартиры, тем не менее было отлично слышно, как мужчина кричал, что его сбили и теперь уезжают с места происшествия.

- Что происходит? Я гражданин России, а моя мама работает в думе. - громко возмущался он и никак не хотел слазить с автомобиля. Мужчина утверждал, что если он слезет с капота, то уже не докажет, что его сбили.

Водитель и его пассажирка были разгневаны и требовали от мужчины слезти с авто. Они кричали, что опаздывают на работу.

Стащить буйного мужчину помогли прохожие и женщина-дворник, которая в это время проходила мимо. Она, угрожая лопатой, отогнала неадекватного тюменца с проезжей части и дала автомобилисту уехать.

Оставшийся "пострадавший" еще какое-то время бегал по проезжей части, бросаясь то к одному автомобилю, то к другому, его чудом не задавили. Но так и не добившись ничего от горожан, мужчина отправился к одному из жилых домов, крича и махая руками.

Буквально за час видео посмотрело 11 тысяч человек, ролик моментально распространяется по соцсети и уже попал на паблики Ямала.

Многие тюменцы предполагают, что мужчина был под действием какого-то психоделика.

- Обкурятся и творят, что попало. Мама у него депутат....- прокомментировала видео одна из горожанок Надежда Д.

Наталья З. предположила, что это уже не в первый раз

- Судя по тому, как дворник его приложила, это известный на районе "кадр", - отметила она.

Еще несколько человек считают, что водитель не должен был уезжать.

- Надо было полицию вызвать. Капот-то явно весь измят. Так что, возможно, водитель действительно виноват. Возможно, он не пропустил чувака на пешеходном, вот тот и прыгнул ему на капот, - предположил Вячеслав Р.

Как пояснили в областной Госавтоинспекции по данному ролику проводится проверка. Автоинспекторы выясняют, что же все-таки произошло на дороге. По ролику непонятно, как мужчина оказался на капоте.

- Пока трудно что-то сказать. В этой ситуации водителю необходимо было сообщить в ГИБДД или полицию, чтобы обезопасить себя, если он невиновен. Ведь если пешеход, спустя какое-то время, обратится в больницу и скажет, что его сбила машина, автомобилиста накажут за то, что он скрылся с места ДТП, - пояснила начальник отдела пропаганды областной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

Она рассказала, что подобный случай был недавно на парковке по улице Чаркова. Обстоятельства странной истории еще выясняются.

- Мужчина обратился в больницу, сообщив, что его сбила машина. Позже выяснилось, что на парковке в машине сидели молодые люди, а мужчина в халате и тапочках прыгал на капот их автомобиля, - рассказала Анжела Борисова.

Она также отметила, что согласно ПДД, если есть факт наезда, то без разницы в положенном или неположенном месте пешеход переходил машину. Водитель не должен уезжать с места аварии.

- Всегда, даже если пешеход говорит, что с ним все в порядке, нужно оформлять административный материал, - подчеркнула Борисова и добавила, что пока решения, принимать ли какие-то меры к участникам сегодняшнего инцидента, нет.