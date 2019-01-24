Тюменский ХК «Рубин» с 25 января начинает серию домашних матчей

СЕГОДНЯ 10:17 2019-01-24T10:19:43+03:00

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Тюменский ХК «Рубин» завтра, 25 января, сыграет первый домашний матч. Он встретится с нефтекамским «Торосом», а затем его ждут игры против «Нефтяника» из Альметьевска, ижевской «Ижстали» и «Молота-Прикамья» из Перми.

- Конечно, будут непростые матчи. Но мы постараемся сделать всё, чтобы порадовать болельщиков победами - отметил в интервью «Тюменской арене» форвард «Рубина» Дмитрий Бойчук.

Напомним, что в завершившейся серии гостевых матчей команда набрала 6 очков из 8.

- Это хороший результат. В гостях играть тяжелее. А дома и родные стены помогают, - пояснил хоккеист.

В последней встрече против «Сарыарки» в Караганде после матча Бойчук станцевал танец с Лисовым.

- Мы провели последний матч тяжелой выездной серии, отыграли его хорошо. Эмоции переполняли. Получилась небольшая импровизация, - пояснил Дмитрий.

Это взорвало сначала Инстаграм, где ролик заметил Егор Крид. Движения хоккеистов были похожи на жвижения из его последнего клипа.